40.19 / 40.80 43.65 / 44.42
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український футболіст загинув від кулі російського снайпера

17:03 28 травня 2024
Ігор Стахів

Страшна війна з путінськими окупантами забрала життя ще одного українського футболіста. Від ворожої снайперської кулі загинув колишній гравець «Прикарпаття», запорізького «Торпедо» та «Кременя» 55-річний Ігор Стахів, який пішов на фронт добровольцем, повідомляється на сторінці Ветеранів футболу Прикарпаття у Facebook. Раніше жертвою країни-агресора став ексфутболіст «Динамо» та збірної України U21 Сергій Рожок.

Свого часу Ігор Стахів провів у складі команди з Івано-Франківська п'ять сезонів, ставши у її складі чемпіоном першої української ліги. Після нетривалого перебування у запорізькому «Торпедо» уродженець Коломиї два роки захищав кольори «Кременя» з Кременчука. Також футболіст встиг пограти за «Хутровик» (Тисмениця), «Зірку» з Кіровограда (нинішній — Кропивницький) та цілу низку аматорських клубів.

1994 рік. Ігор Стахів (третій ліворуч у нижньому ряду) у складі "Прикарпаття"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні у 33 роки загинув колишній футболіст «Волині», який перемагав на чемпіонаті Європи .

РЕКЛАМА

Фото Facebook

РЕКЛАМА

205

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти Таро

Стрільцям — Колесо Фортуни, Тільцям — Королева Мечів, а Терезам — Закохані: що обіцяють карти Таро на червень 2024 року

міль

Міль в будинку: ці секрети допоможуть вигнати «непрохану» гостю

цибуля

Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту