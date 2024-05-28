Український футболіст загинув від кулі російського снайпера

Страшна війна з путінськими окупантами забрала життя ще одного українського футболіста. Від ворожої снайперської кулі загинув колишній гравець «Прикарпаття», запорізького «Торпедо» та «Кременя» 55-річний Ігор Стахів, який пішов на фронт добровольцем, повідомляється на сторінці Ветеранів футболу Прикарпаття у Facebook. Раніше жертвою країни-агресора став ексфутболіст «Динамо» та збірної України U21 Сергій Рожок.

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Свого часу Ігор Стахів провів у складі команди з Івано-Франківська п'ять сезонів, ставши у її складі чемпіоном першої української ліги. Після нетривалого перебування у запорізькому «Торпедо» уродженець Коломиї два роки захищав кольори «Кременя» з Кременчука. Також футболіст встиг пограти за «Хутровик» (Тисмениця), «Зірку» з Кіровограда (нинішній — Кропивницький) та цілу низку аматорських клубів.

1994 рік. Ігор Стахів (третій ліворуч у нижньому ряду) у складі "Прикарпаття"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні у 33 роки загинув колишній футболіст «Волині», який перемагав на чемпіонаті Європи .

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Фото Facebook

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