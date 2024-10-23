Шиють зґвалтування татуювальниці: титулованого футболіста запроторили за ґрати (фото)

Володаря Кубка Америки з футболу у складі збірної Чилі 41-річного Хорхе Вальдівію взяли під варту на 90 днів на час розслідування за звинуваченням у зґвалтуванні, повідомляє EFE. Раніше чемпіона світу та Європи звинуватили у домаганнях.

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Судовий позов подала татуювальниця. Жінка повідомила суд, що вони зустрілися в ресторані в Сантьяго, щоб обговорити нове тату ексфутболіста. Там вони вживали алкоголь, а що сталося після цього, вона не пам'ятає. При цьому стверджує, що прокинулася у своїй квартирі з болем у піхві.

Хорхе Вальдівія під час затримання

Захист колишнього футболіста, який зараз працює коментатором на радіо та телебаченні, стверджує, що сексуальні стосунки були за взаємною згодою, і має намір оскаржити рішення суду про затримання іменитого футболіста.

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Додамо, що Хорхе Вальдівія на прізвисько Маг, який завершив кар'єру у 2022 році, зіграв за національну команду 79 матчів та забив 7 м'ячів, вигравши у 2015 році Кубок Америки. Експівзахисник провів понад 200 матчів за бразильський «Палмейрас», а в Європі пограв за «Райо Вальєкано» та «Серветт». У складі «Коло-Коло» він двічі ставав чемпіоном Чилі, а з «Аль-Айном» здобув три трофеї в ОАЕ.

Свого часу Вальдівія був одружений з чилійською моделлю Даніеле Арангіс, яка народила йому двох дітей.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з футболу звинуватили у сексуальному насильстві.

Фото EFE

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