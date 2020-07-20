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Спорт

Чемпиона мира и Европы по футболу обвинили в домогательствах (фото)

12:22 20 июля 2020
Давид Вилья

Чемпион мира-2010 и Европы-2008 в составе сборной Испании нападающий Давид Вилья попал в неприятную историю после того, как бывшая практикантка ФК «Нью-Йорк Сити» Скайлар публично поведала о домогательствах со стороны звездного футболиста. Ранее победителя Лиги чемпионов-2018/2019 в составе «Ливерпуля» Наби Кейта обвинили в изнасиловании.

«Домогательства, через которые я прошла в «Сити», были такими ужасными, что меня до сих пор пугает идея профессионального спорта. Меня пугает даже нахождение на стадионе. Я полностью сменила сферу работы, потому что дерьмо, случившееся со мной, разрушило мои мечты. Думала, что получила возможность всей жизни, когда пришла на стажировку. Но в итоге Давид Вилья трогал меня каждый гребаный день, а начальство находило это отличным поводом для шуток. Женщины, которые осмелились рассказать о таких историях публично, — мои героини.

Пострадавшая девушка

До сих пор усмехаюсь, когда вспоминаю, как мне постоянно говорили, какое у меня плохое отношение к этой работе. Словно я приходила туда со знанием, что меня будут щупать, толкать двумя руками в спину или будут смеяться надо мной. Конечно, блин, у меня плохое отношение! Гарантирую, что, если кто-то назовет мое имя в присутствии Вильи, он даже не вспомнит, кто это. Он никогда не называл меня по имени. Не проходило и дня, чтобы он не тронул меня или вербально не домогался. Вилья даже не удосужился узнать, как меня зовут. Он — худший человек, которого я когда-либо встречала", — написала девушка на своей странице в Twitter.

Отметим, что представители Давида Вильи и ФК «Нью-Йорк Сити» пока никак не отреагировали на данные обвинения. Форвард за четыре года выступлений за клуб, с 2014-го по 2018-й, провел 133 матча, в которых забил 83 мяча. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории «Нью-Йорк Сити».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-президенту Федерации футбола Армении Рубену Айрапетяну предъявлены обвинения в пытках, самоуправстве и незаконном лишении свободы человека.

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