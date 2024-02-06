Чемпіона Європи з футболу звинуватили у сексуальному насильстві

У вівторок, 6 лютого, чемпіон Європи з футболу у складі збірної Португалії, півзахисник «Бетіса» Вільям Карвалью, який втратив свого чотирилапого друга-гіганта, постане перед судом Севільї для того, щоб дати свідчення у справі про зґвалтування, в якій він має статус обвинуваченого, повідомляє AS.

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За інформацією видання, у серпні минулого року 31-річний футболіст, перебуваючи в Мадриді, запросив у свій готельний номер дівчину, де схилив її до вживання наркотиків, після чого вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

«Вона зустрілася з футболістом у ресторані, а звідти вони пішли до нічного клубу. Наступного ранку вона прокинулася в готелі з явними ознаками насильства, і не пам'ятає точно, що сталося», — йдеться у матеріалах справи.

До речі, у разі неявки до суду футболіста збірної Португалії може бути заарештовано.

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Нагадаємо, що переможець Євро-2016 та Ліги націй-2019 Вільям Карвалью, в активі якого 80 матчів та 5 м'ячів у складі збірної Португалії, до переходу у 2018 році в «Бетіс» захищав кольори португальських «Спортинга» та «Фатіми», а також бельгійського «Серкль Брюгге». Свого часу футболістом цікавився донецький «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу та Європи Давида Вілью звинувачували у домаганнях.

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Фото ФК «Бетіс»

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