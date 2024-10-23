У Німеччині та Польщі падає схвалення допомоги Україні

Схвалення військової та гуманітарної підтримки України в Німеччині та Польщі, які запроваджують нові правила для українських автомобілістів, значно знизилося з початку російської загарбницької війни. Про це свідчить останнє опитування у цих країнах.

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Згідно зі звітом, 63% респондентів у Польщі схвалюють військову допомогу Києву з боку своєї країни, 20% - ні. Незабаром після початку війни в березні 2022 року 87% висловилися за військову підтримку, тоді як 5% опитаних проголосували проти, пише t-online.

Згідно з опитуванням, подібний розвиток спостерігається і у Німеччині. На початку війни 58% респондентів були за військову підтримку України, а 23% - проти. Зараз 49% підтримують військову допомогу і 31% ні.

Згода на прийом біженців з України також знизилася в обох країнах. Незабаром після початку війни переважна більшість респондентів як у Польщі (77%), так і в Німеччині (79%) підтримали цей крок. У Німеччині зараз 58%, у Польщі трохи більше половини опитаних (51%). Майже третина поляків (29%) і майже чверть німців (24%) негативно ставляться до прийому біженців з України.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з киянкою, яка через війну виїхала до Німеччини: «Вже зараз тут відчувається зниження градуса підтримки українців».

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