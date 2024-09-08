Німеччина та Польща запроваджують нові правила для українців з автомобілями: що важливо знати

У Німеччині 30 вересня закінчується пільговий період для українських біженців-автомобілістів, яким все ж таки доведеться перереєструвати свої автомобілі на німецькі номери.

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Як пише «РБК-Україна», це стосується громадян України, які перебувають у ФРН понад рік. Перший ріку після перетину кордону українці не зобов'язані реєструвати авто в Німеччині.

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Реєстрацію автомобіля можна провести в установі з реєстрації транспортних засобів за місцем проживання. Для цього зазвичай потрібно заздалегідь записатися на візит, а також підготувати пакет документів:

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документ, що засвідчує особу, із зазначенням імені та прізвища латинськими літерами;

українське свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки;

індивідуальний дозвіл для транспортного засобу відповідно до розділу 21 Правил дорожнього руху (StVZO) або (за наявності) сертифікат відповідності ЄС (CoC) з додатковим загальним оглядом, проведеним відповідно до розділу 29 StVZO;

підтвердження страхування (eVB — без зеленої страхової картки, без прикордонного страхування, оскільки це стосується лише міжнародних перевезень).

Також рекомендується надати сертифікат митного оформлення, якщо його було видано. Використання українських цифрових документів для реєстрації авто не дозволяється.

Зазначається, що з початку дії обов'язкової реєстрації в Німеччині українські документи та номерні знаки більше не будуть визнаватись у ФРН і їх більше не можна буде використовувати на транспортному засобі.

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У разі перевищення терміну без реєстрації автомобіля у Німеччині на порушника може бути накладено штраф — від 70 до 105 євро.

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Переклади та засвідчення документів під час перереєстрації авто можуть не вимагатися, оскільки українське свідоцтво про реєстрацію також містить латинські літери та відповідні дані.

Зняти авто з реєстрації до повернення в Україну буде неможливо, адже це означає, що транспортний засіб не матиме права на участь у дорожньому русі у Німеччині. Заяву на зняття з реєстрації можна буде подати в Інтернеті, після чого це відбудеться автоматично.

Є нововведення, що стосуються автовласників і у Польщі. Так, з 10 вересня набувають чинності зміни про відновлення водійських прав після закінчення терміну покарання автомобіліста, що проштрафився.

Як пише inpoland.net.pl, протягом багатьох років водії мали подати заяву на повернення документа через певний період часу. Якщо ж заява не була подана, то таких водіїв вважали такими, що не мають прав, незважаючи на те, що деяким права все ж таки повертали. Нерідко такі двозначні ситуації призводили до штрафу у 1500 злотих та заборони керування транспортними засобами.

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А з 10 вересня посвідчення водія повертатимуться автоматично — після закінчення терміну покарання і без подання відповідної заяви.

Нагадаємо, що Польща продовжила для українців тимчасовий захист до вересня 2025 року. Проте з літа набули чинності зміни щодо підтримки біженців — проживання та соцвиплат.

Фото Pixabay

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