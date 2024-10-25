Був капітаном збірної на Олімпіаді: відомий футболіст помер у 35 років (фото)

Колишній футболіст «Марселя» та збірної Марокко Абдельазіз Баррада раптово помер у 35 років, повідомляє пресслужба Королівської марокканської футбольної федерації. Раніше не стало 39-річного ексгравця «ПСЖ», який переміг рак.

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Причину смерті гравця не названо, але, як інформують марокканські ЗМІ, в уродженця Франції стався серцевий напад.

Півзахисник Баррада був вихованцем школи «ПСЖ», хоч за першу команду іменитого клубу так і не зіграв. Найкращі роки своєї кар'єри марокканець провів в іспанському «Хетафе», французькому «Марселі», турецькому «Антальяспорі», а також в «Аль-Джазірі» та «Аль-Насрі» з ОАЕ.

Абдельазіз Баррада був капітаном збірної Марокко на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні. У складі національної команди футболіст, який завершив кар'єру у 2021 році, провів 26 матчів та забив чотири м'ячі.

Баррада був капітаном збірної Марокко на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні

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«Парі Сен-Жермен», вихованцем якого він був, висловив свої співчуття рідним та близьким футболіста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст збірної, який грав на ЧС-2018, помер під час матчу.

Фото ФК «Марсель», ФК «ПСЖ»

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