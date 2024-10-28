Знаменитий футбольний воротар, який грав в історичному матчі, помер уві сні (фото)
Знаменитий ексворотар «Хайдука» та збірної Хорватії Тончі Габрич помер уві сні, не доживши два тижні до свого 63-річчя, повідомляє jutarnji.hr. Раніше не стало легендарного хорватського тренера Мирослава Блажевича.
Колишній голкіпер, який працював після завершення кар'єри тренером у «Хайдуку» та команді Замбії, брав участь у першому, історичному, матчі збірної Хорватії часів незалежності проти команди США у 1990 році (2:1). Загалом Габрич провів за «клітчастих» 9 поєдинків та був учасником Євро-1996. Місце Тончі в «Хайдууе», а пізніше і в національній команді зайняв Стіпе Плетікоса, який свого часу пограв у донецькому «Шахтарі».
У складі «Хайдука» воротар провів майже дві сотні зустрічей, ставши чемпіоном, володарем Кубка та Суперкубком Хорватії. Габрич також виступав за «Зеницю», «Рієку» та грецький ПАОК.
До речі, син Тончі Габрича Драго був професіональним футболістом, який виступав, зокрема, за «Хайдук», «Рієку» та турецький «Трабзонспор», а його сестра-близнючка Пашкваліна була відомою футболісткою.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу, який пережив страшну сімейну трагедію.
Фото Profimedia60
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