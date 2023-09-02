Помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу, який пережив страшну сімейну трагедію (фото)

Дворазовий віцечемпіон світу з футболу у складі збірної Нідерландів, знаменитий воротар Ян Йонгблуд помер у віці 82 років після нетривалої хвороби, повідомляє The Telegraph. Нагадаємо, що раніше не стало легендарного вартового воріт «Шахтаря», який двічі ставав чемпіоном Європи.

Голкіпер прославився не лише тим, що брав участь у двох поспіль фіналах чемпіонатів світу (1974-го «помаранчеві» поступилися у вирішальному матчі ФРН — 1:2, а 1978-го Аргентині — 1:3), а й тим, що грав без воротарських рукавичок, у білих наколінниках і в… контактних лінзах. Та й номер на воротарському светрі він мав незвичайний — 8-й.

Навіть у фіналі чемпіонату світу Ян Йонгблуд грав без воротарських рукавиць і під незвичним для голкіпера 8-м номером

За роки кар'єри Йонгблуд виступав за «Роду», «Амстердам», «Гоу Ехед Іглз» та ДВС, з яким у 1964 році став чемпіоном Нідерландів. У складі збірної країни пліч-о-пліч зі своїм легендарним другом Йоханом Кройффом він провів 24 поєдинки і пропустив 17 м'ячів. Йому досі належить рекорд — серія з 683 хвилини без пропущених м'ячів у складі «помаранчевих».

Ян Йонгблуд (в центрі) грав та дружив з лендарним Йоханом Кройффом (праворуч)

До речі, затятий рибалка Йонгблуд увійшов до Книги рекордів Гіннесса як найбільш віковий футболіст, який коли-небудь грав у чемпіонаті Нідерландів (у вересні 1985 року у віці 44 років, 9 місяців і 14 днів він захищав ворота «Гоу Ехед Іглз»).

Якщо знаменитий воротар змушений був завершити кар'єру через серцевий напад під час матчу, то його 21-річний син Ерік (теж воротар) у 1984 році взагалі загинув на футбольному полі від удару блискавки. Ян Йонгблуд у той трагічний день був присутнім на стадіоні.

Після завершення кар'єри один із «летючих голландців» працював тренером і написав автобіографічну книгу. «У моєму житті завжди був порядок — жінки, рибалка та футбол», — писав голкіпер.

Знаменитий воротар з медаллю віцечемпіона світу

7 вересня на стадіоні «Філіпс» в Ейндховені на згадку про знаменитого воротаря перед матчем відбору Євро-2024 між Нідерландами та Грецією буде оголошено хвилину мовчання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний воротар, який першим із футболістів зіграв на п'яти чемпіонатах світу.

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