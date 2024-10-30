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Спорт

FAVBET стає титульним партнером футзальної «Екстра-ліги» та Кубку України з футзалу

12:47 30 жовтня 2024
FAVBET

Компанія FAVBET, яка проводить благодійні збори для ЗСУ, підтримує Асоціацію футзалу України, ставши титульним партнером провідних змагань українського футзалу. У сезоні 2024/2025 чоловіча «Екстра-ліга» матиме назву «Favbet Екстра-ліга», а FAVBET також підтримуватиме цьогорічний розіграш Кубка України з футзалу, що офіційно матиме назву «Favbet Кубок України».

«Сьогодні ми раді оголосити про розширену співпрацю з Асоціацією футзалу України, — зазначив Денис Якимов, Head of Sport Marketing у FAVBET. — Цьогоріч наші зусилля будуть направлені на підтримку місцевих команд, популяризацію футзалу, а також розвиток фанатського ком’юніті. Готуємо багато цікавого на сезон 2024/25, тож слідкуйте за анонсами».

Партнерську угоду між FAVBET та Асоціацією футзалу України укладено строком на 1 рік, що дозволить зберегти високу якість змагань та підтримати розвиток національного футзалу. Умови співпраці підтримали всі керівники клубів-учасників «Екстра-ліги».

Нове партнерство посилює роль FAVBET як одного з найбільших спонсорів українського спорту. Окрім підтримки Асоціації футзалу України, компанія активно співпрацює з федераціями баскетболу, хокею та фехтування, підтримує низку футбольних клубів та кіберспортивну команду, спонсорує талановитих спортсменів.

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У 2023 році компанія також стала партнером Національної платформи доброчесності спорту для боротьби з договірними матчами та спортивною корупцією.

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