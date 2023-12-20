Favbet підтримав зустріч нацплатформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти

Компанія Favbet сприяла організації зустрічі Національної платформи доброчесності спорту з представниками Федерації хокею України. Компанія продовжує сприяти проведенню ключових заходів Платформи в рамках меморандуму з Міністерством молоді та спорту.

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Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення компанії.

Сторони презентували свої напрацювання в сфері протидії корупції в спорті та узгодили загальний план заходів з тематики просування принципів доброчесності спорту в 2024 році.

Голова платформи та виконуючий обов’язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що маніпулювання спортивними змаганнями є величезним викликом сучасного спорту, тому політика доброчесності спорту є одним із провідних напрямів діяльності міністерства.

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Про результати роботи Національної платформи доброчесності спорту у 2023 році розповіла її секретарка Наталія Радчук, яка проінформувала слухачів про статистику розгляду Міжвідомчою робочою групою повідомлень про порушення спортивної доброчесності та презентувала вебсайт платформи.

Наталія Радчук (фото: Ігор Ткаченко)

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Перший віцепрезидент НОК України та заступник голови Міжвідомчої робочої групи Олексій Перевезенцев відзначив, що Національний олімпійський комітет також робить активні кроки з протидії корупційним проявам, керуючись міжнародним досвідом та практикою Міжнародного олімпійського комітету у боротьбі з маніпулюванням спортивними заходами.

Разом з тим віцепрезидентка Федерації хокею України Олександра Слатвицька презентувала напрацювання та проєкти Міжнародної федерації хокею, міжнародний досвід боротьби з порушниками правил чесної гри та визначила пріоритетні напрями роботи ФХУ щодо протидії маніпулюванням та іншим порушенням спортивної етики та чесної гри.

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«Національна платформа доброчесності — дієвий механізм нагляду за чистотою спорту. Водночас це місце для прозорого діалогу між представниками держави й спортивної спільноти для пошуку спільних рішень, обміну думками та досвідом. Впевнені, що наступного року обсяги діяльності Платформи та її вплив тільки зростатимуть», — зазначили у Favbet.

Компанія також є партнером Мінмолодьспорту та Національної платформи з літа 2023 року. Згідно з текстом меморандуму, сторони працюють над захистом цілісності спорту та спортивної етики в Україні.

Йдеться про обмін інформацією щодо підозрілих результатів, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, роботу над поліпшенням відповідного законодавства, а також організацію зустрічей та семінарів за участю представників спортивної спільноти.

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