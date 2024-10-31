Ексфутболіста збірної росії розвела на величезні гроші колишня дружина-шахрайка (фото)

Колишній воротар «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» та збірної росії з футболу 50-річний Руслан Нігматуллін подає до суду на свою колишню дружину Олену, звинувачуючи її в шахрайстві, повідомляє Telegram-канал Mash. Раніше зірковий футболіст-мультимільйонер хитро залишив ошукану дружину ні з чим.

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Триразовий чемпіон росії вважає, що його колишня кохана, яка народила футболісту двох синів — Руслана та Марселя, незаконно заволоділа спільними квартирами в москві та Маямі вартістю 200 млн рублів (понад 2 млн доларів), зароблені воротарем власними руками та ногами.

Вже півроку легенда російського футболу намагається умовити Олену Нігматулліну, з якою вони жили в шлюбі 27 років і розлучилися 2023-го, розділити спільно нажите майно навпіл. Руслан розповів Mash, що з травня 2024-го через день надсилав їй офіційні листи, в яких просив поставити крапку у стосунках без скандалів. Навіть погодився піти на поступки: допоміг знайти юриста і замість поділу 50/50 був готовий віддати 65% нажитого майна. Але ексблаговірна усі послання тактовно ігнорувала.

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Натомість Олена продала спільне житло в москві за 125 млн рублів (майже 1,3 млн доларів) і залишила гроші собі. Хоча у пари була розписка, за якою прибуток ділився навпіл. Тому адвокат спортсмена вирішила, що в діях дружини є ознаки шахрайства. Коли за рішенням суду її рахунки заарештували, зі 125 млн рублів там красувалися жалюгідні 20 тисяч. Тепер Руслан разом із адвокатом готують заяву, щоб на Олену порушили кримінальну справу за шахрайство.

Додамо, що Руслан Нігматуллін брав участь у складі збірної росії в чемпіонаті світу 2002 року, зігравши загалом за національну команду 24 матчі. Окрім клубів країни-агресора, голкіпер виступав за італійські «Верону» та «Салернітану», а також ізраїльський «Маккабі» (Ахі).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречений віцечемпіонки Олімпійських ігор виявився… колишньою жінкою та шахраєм.

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