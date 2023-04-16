Зірковий футболіст-мультимільйонер, який звинувачується у зґвалтуванні, хитро залишив ошукану дружину ні з чим

24-річний захисник французького «ПСЖ» та збірної Марокко Ашраф Хакімі, який потрапив до символічної збірної ФІФА за підсумками 2022-го, «провернув» хитру схему після того, як йому було пред'явлено звинувачення у зґвалтуванні.

Старша на 12 років дружина футболіста Хіба Абук, не чекаючи на розгляди та судові засідання, вирішила подати на розлучення. Матері двох дітей Ашрафа належала половина статків її чоловіка-зрадника, який за контрактом із «ПСЖ» заробляє близько мільйона євро на місяць, ось тільки спортсмен, схоже, підготувався до такого повороту подій в особистому житті заздалегідь.

А річ у тому, що у футболіста, згідно з документами, просто… нічого немає, і відповідно при розлученні ділити парі також немає чого. Саме таку відповідь, згідно з даними французького журналу First Mag, отримала ошукана Хіба Абук на свій запит про розподіл майна. Останніми роками Хакімі переписав усе своє майно — усю нерухомість, автомобілі, коштовності — матері Садії, а його зарплата нараховується відразу на банківський рахунок жінки. Грубо кажучи, якщо Ашрафу будуть потрібні гроші, він повинен буде попросити їх у своєї матері…

Зазначимо, що на близькі стосунки футболіста з матір'ю звернув увагу весь футбольний світ під час ЧС-2022 у Катарі. Після кожного матчу Ашраф насамперед прямував до трибуни, де сиділа Садія, і лише після цього вже йшов до своєї дружини Хіби, за що та його сварила перед усіма.

Хакімі дуже близький з матір'ю і всі свої заробітки віддає їй

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з футболу аргентинця Гонсало Монтьєля звинуватили у груповому зґвалтуванні.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram