Допомагав ворогу запускати супутники-шпигуни: у Харкові затримали власника російської компанії

У Харкові, який зараз чи не найбільше в Україні страждає від російських ударів, Служба безпеки та кіберполіція затримали пособника рф, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.

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Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р».

За інформацією СБУ, саме ці космічні системи ворог використовує для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки. Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією «роскосмос», за якими розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил рф.

Технічне завдання на виконання робіт

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Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в росії віддавав через чати у месенджерах.

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав в рф і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.

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Паспорт країни-агресора

Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові.

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При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Спілкування з "замовниками"

Також у фігуранта та його можливих спільників було виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору). Зараз він вже перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

А ще нагадаємо, як напередодні співробітники СБУ затримали харківського вченого, який допомагав ворогу… вдосконалювати смертоносні «Шахеди».

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