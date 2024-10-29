Атака російських дронів: у Харкові зруйновано історичну будівлю, у Києві — житловий будинок, у Кривому Розі загинув місцевий житель

Увечері 28 жовтня і протягом ночі російські загарбники завдавали по Україні ударів з повітря, використавши ударну авіацію та дрони-камікадзе.

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Найбільше постраждали Харків, Київ та Кривий Ріг.

Так, у Харкові внаслідок російського авіаційного удару серйозних пошкоджень зазнала будівля Держпрому (Будинок Державної промисловості). Президент України Володимир Зеленський опублікував в своєму Telegram-каналі кадри руйнувань, додавши, що це одна з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

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Очільник держави також повідомив про влучання російської ракети у триповерховий житловий будинок в Кривому Розі. Жертвою цього удару став 39-річний чоловік — він помер від надважка відкритої черепно-мозкової травми, констатував очільник оборони міста Олександр Вілкул.

Але атаки ворога тривали і вже о 3:00 надійшла інформація про зруйнуваний приватний будинок в Основ’янському районі Харкова. Наразі з-під завалів дістали тіла вже 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіки), поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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А в столиці повітряну тривогу оголошували двічі за ніч, сумарно вона тривала понад 4 години. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені.

Проте падіння уламків збитих БПЛА зафіксували, а Соломʼянському та Святошинському районах.

Зокрема в Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізовано.

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також нагадаємо про наслідки ударів ворога по Харківщині і Сумщині вночі 28 жовтня.

Фото Офісу президента та Київської міської військової адміністрації

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