Футболіст «Динамо» та збірної України випустив власне пиво та вразив образом на Хелловін (фото)

Футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Караваєв, який забив рятівний гол у ворота «Шахтаря», випустив власне крафтове пиво в колаборації з однією з київських пивоварень, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

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Оскільки 32-річний гравець народився у Херсоні, то не дивно, що Кara 0220 beer є Watermelon Milkshake IPA з додаванням кавунів. Хмільний напій від Караваєва вболівальники вже можуть скуштувати у столичних закладах Bestia Pub та Andersen Brand Pub.

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Нагадаємо, що до переходу в «Динамо» вихованець школи «Шахтаря» Олександр Караваєв, батьки якого жили в окупованому Херсоні, виступав за «Севастополь», «Зорю» та «Фенербахче». У футболці збірної України півзахисник (захисник) провів 49 матчів і забив три м'ячі, взявши участь у Євро-2016 та Євро-2020. До речі, з нагоди Хелловіна Караваєв кардинально змінив образ, одягнувши костюм Бітлджуса — персонажа з готичного фільму Тіма Бертона. Оцініть…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ізраїлі випустили пиво на честь ексфутболіста збірної України.

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Фото Zorya Londonsk

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