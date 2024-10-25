Чемпіонат України з футболу, 11-й тур, 25--27 жовтня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 25 жовтня, матчами у Львові та Житомирі після невдач «Динамо» (0:1 з «Ромою») та «Шахтаря» (0:1 з «Арсеналом») у єврокубках стартує програма 11-го туру УПЛ, в якому гранди битимуться в очній дуелі.
Чемпіонат України. 11-й тур
25 жовтня (п'ятниця)
«Рух» (Львів) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:1 (Квасниця, 54 — Янаков, 83). Юніорські склади — 1:0.
У 11-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 25 жовтня (п'ятниця) — «Полісся» — «Колос» (18:00); 26 жовтня (субота) — «Олександрія» — «Інгулець» (13:00), «Кривбас» — ЛНЗ (15:30), «Карпати» — «Оболонь» (18:00); 27 жовтня (неділя) — «Лівий берег» — «Зоря» (13:00), «Верес» — «Ворскла» (15:30), «Динамо» — «Шахтар» (18:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);
2. «Олександрія» — 23 (9);
3. «Полісся» — 21 (9);
4. «Шахтар» — 19 (9);
5. ЛНЗ — 15 (10);
6. «Рух» — 14 (10);
7. «Кривбас» — 14 (9);
8. «Карпати» — 12 (10);
9. «Зоря» — 12 (10);
10. «Чорноморець» — 12 (11);
11. «Верес» — 10 (10);
12. «Ворскла» — 9 (10);
13. «Колос» — 8 (10);
14. «Лівий берег» — 8 (10);
15. «Оболонь» — 5 (10);
16. «Інгулець» — 5 (10).
Бомбардири: 7 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»), Георгій Судаков («Шахтар»); 5 — Олексій Гуцуляк («Полісся»), Ігор Краснопір («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 4 — Артем Бондаренко (Шахтар), Ілля Квасниця (Рух); 3 — Кирило Ковалець («Олександрія»), Данило Сікан, Олександр Зубков (обидва — «Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Владислав Ванат, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юрія Максимова вдруге в кар'єрі призначено головним тренером «Ворскли».
Фото ФК «Рух»43
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