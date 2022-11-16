«Щоб я, батько футболіста збірної України, брав у росіян пайок?»: Караваєв-старший про життя в окупованому Херсоні

Серед тих, хто майже дев'ять місяців переносив усі тяготи російської окупації в Херсоні, були батьки футболіста київського «Динамо» та збірної України Олександра Караваєва. Батько гравця, Олександр Васильович, розповів, як із сім'єю відмовився евакуюватися через окупований Крим, як тримав зв'язок із сином та як відзначив звільнення Херсона.

«Ми вірили у ЗСУ, але не очікували, що звільнення буде таким яскравим і швидким, — цитує 62-річного Олександра Караваєва champion.com.ua. — Як святкували? Сіли з мужиками, випили по чарці за наше визволення. Українські військові до нас також заходили, душевно поспілкувалися. Втім, зараз у Херсоні дуже непроста ситуація — немає ні світла, ні опалення, ні води. Є газ, тому трохи простіше будинкам, де стоять газові плити. У нас 10-поверховий будинок та плити електричні. Комусь доводиться готувати їжу у дворах на багатті.

Але місто живе, люди звикають до всього. Влада обіцяє подати електрику наступного тижня. З'явився зв'язок, люди почали спілкуватися між собою. Волонтери привезли генератори, ми тепер маємо можливість заряджати телефони. Годину тому телефонував Сашко, запитував, чим допомогти. Інтернету у нас поки що немає".

Батько футболіста підтвердив, що син-футболіст неодноразово пропонував батькам перебратися до безпечнішого місця, і розповів про те, чи навідувалися до них окупанти.

«Звичайно, Сашко пропонував виїхати, — продовжив Олександр Васильович. — Але на той час дружина старшого сина Романа була на сьомому місяці вагітності. Не хотіла їхати. Потім народилася онука Соломія. На той час можна було виїжджати через окупований росіянами Крим. Але ні я, ні моя сім'я цього робити не хотіли.

Чи не боявся я, що прийде окупаційна влада та запропонує співпрацю? У травні російська поліція приходила до нашого будинку. Але не за мною. Зламали квартири двох наших військовослужбовців. Їх із сім'ями вже в Херсоні не було. Одного з хлопців за проукраїнські висловлювання забрали на підвал. Хтось його здав. Протримали там три тижні, підрівняли носа. Але відпустили. За тиждень він виїхав з Херсона.

Думки, що можуть прийти до мене, виникали. Особливо після того, як в українській пресі написали, що батьки Караваєва залишилися в окупації. На мою думку, ця новина не була доречною — це камінь на адресу ваших колег. Я зайвий раз намагався не їздити містом, щоб не потрапляти на блокпости, де перевіряли документи".

Олександр Караваєв з батьками та братом

Не зважаючи на проблеми зі зв'язком та продовольством, Олександр Караваєв-старший відмовився брати російський номер та пайки від окупантів.

«Деякі зі знайомих мені казали: «Сашо, чого не поставиш на телефоні російський номер, не візьмеш продовольчий пайок від росіян, за це тебе ніхто не покарає?» У мене інше мислення, — каже батько динамівця. — Щоб я, батько гравця київського «Динамо» та збірної України, брав у окупантів пайок та змінював український номер телефону на російський? Такої ганьби мені не потрібно. Я сам себе після цього перестав би поважати. Я поставив VPN, із сином ми були на зв'язку.

Пригадую, як у нас на ринку хтось спробував розраховуватися рублями. Наші херсонські продавці так і сказали: «Іди ти на хер зі своїми рублями! З нами розраховуйся гривнями!» А ще якось біля банкомата хтось із колаборантів почав розповідати черзі, мовляв, навіщо ви знімаєте гривню. Так ось вся черга дружно послала його за російським кораблем".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука зруйнувала російська ракета.

Фото uaf.ua

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