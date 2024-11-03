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Події

Трохи «схибили»: російська ракета впала в окупованому Криму

18:12 3 листопада 2024
Залишки ракети (ілюстративне фото)

Російські терористи не тільки обстрілюють щоночі мирні українські міста. Виявляється, вони ще й активно атакують населені пункти, які перебувають під їхньою тимчасовою окупацією.

Один з таких випадків стався сьогодні, про нього розповідає Телеграм-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що росіяни запустили ракету з Сімферопольського району Криму близько 12:55. У цей час в південних областях України була оголошена повітряна тривога. Але запущена російська ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району.

«Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією та фсб. Інших подробиць наразі немає», — йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що за підрахунками самих росіян, з квітня 2023 року по квітень 2024 року на бєлгородську область «упали» щонайменше 38 авіаційних бомб. Подібні випадки також фіксували на окупованих територіях України. Так, росіяни випадково скинули авіабомбу на село на лівобережжі Херсонської області. Ця територія знаходиться під контролем армії рф.

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Також нагадаємо, що Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна.

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