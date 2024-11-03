Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна

Із запізненням розгортаючи нову потужну балістичну ракету, здатну завдати удару аж до москви, Україна збирається вирішити важливу військову проблему. Українська ракета «Грім-2» майже готова до запуску, заявив нещодавно Єгор Чернєв, голова української делегації в НАТО.

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«Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не лише Україна, але й рф», — сказав Чернєв.

«Грім-2» — це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 500 кг на відстань 480 кілометрів, ймовірно, за інерційним наведенням. Вона є значним кроком вперед у порівнянні з найкращою на сьогодні бойовою ракетою України — ракетою «Точка» 1970-х років, пише Telegraph.

КБ «Південне», виробник ракет у Дніпрі, на сході України, працює над «Грім-2» вже десять років. У роки, що передували розширенню війни росії проти України, яка розпочалася в лютому 2022 року, цей проєкт був низькопріоритетним: фінансування було постійною проблемою.

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Після того, як росія розширила свою війну проти України, гроші перестали бути головною проблемою, оскільки нею стали російські атаки на промислові об'єкти в Дніпрі. Працюючи під обстрілами, українські інженери нарешті закінчили проєктування та будівництво перших кількох «Грім-2». Президент України Володимир Зеленський оголосив про перше успішне випробування (ще в серпні) нової ракети.

«Грім-2» дасть Україні перший важкий засіб глибокого удару — і звільнить країну від обмежень, накладених союзниками. Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надали Україні високоточні боєприпаси з дальністю польоту в сотні кілометрів. Але всі три країни забороняють Україні використовувати ці боєприпаси по цілях на території росії.

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Ці правила призвели до дисбалансу вогневої потужності — рф щомісяця завдає ударів по українських містах, базах і промислових об'єктах тисячами безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Зеленський та інші українські посадовці благали своїх американських, британських і французьких колег зняти обмеження на глибокі удари з використанням іноземної зброї, але безрезультатно. З «Грім-2» українцям не доведеться просити дозволу. Єдиним обмеженням для українських ударів по російських цілях до москви й за її межами буде рівень виробництва. Тобто як швидко КБ «Південне» може будувати «Грим-2».

Підрив російського аеродрому, заводу або нафтопереробного підприємства може придушити російські повітряні нальоти, поступово призупинити постачання важкого озброєння російським військам і натиснути на російську економіку вцілому.

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Річ не у тому, що Україна не повинна завдавати ударів по цілях в глибині росії. Вона повинна. І з «Грім-2» вона зможе це робити. Але ці удари, хоч і надають сили українцям і ставлять у незручне становище росіян, не зможуть переломити хід війни, йдеться у статті.

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