Терористи вчергове атакували вночі Україну, в Києві зафіксовано падіння уламків дронів (фото)

У ніч проти неділі, 3 жовтня, росія знов запускала дрони-камікадзе по Києву.

В столичній військовій адміністрації повідомили, що «шахеди» на столицю заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.

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Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Але внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків у кількох районах міста.

Фото КМДА

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Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні двері. Пожежі та постраждалих — немає.

Фото КМВА

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Фото КМВА

Керівник КМВА Сергій Попко уточнював, що пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-го поверхи.

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Фото КМВА

А на Київщині «надзвичайники» вісім разів виїжджали на ліквідацію пожеж, які розпочалися внаслідок ворожої атаки.

Керівник Центру протидії дезинформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи ворожі атаки «шахедами», які останнім часом почастішали, зазначив, що росіяни намагаються вивести нальоти дронів-камікадзе ледь не на цілодобовий формат.

«Такі атаки мають як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні. Окрім цього — це спроба постійного психологічного тиску на населення, з метою зламати мотивацію до спротиву. Втім, нові способи збиття „шахедів“ на підході», — зазначив він та додав, що наразі збиття баражуючих боєприпасів ускладнюється через низьку висоту їхніх польотів та зміну тактики противника.

Під щільним вогнем ворога знаходилася Запорізька область, по яій за добу, що минула, росіяни вдарили 266 разів.

За інформацією очільника ОВА Івана Федорова, війська рф здійснили 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках, Новодарівці та Малій Токмачці, 124 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку, 9 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новодарівку та Оріхів, 129 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки та Преображенки.

Фото ОВА

«Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — додав він.

Знов знаходився під артилерійськими ударами Нікополь Дніпропетровської області. В ОВА зазначили, що вночі по промисловому підприємству ворог випустив 5 снарядів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу міжнародної спільноти на те, що рф посилює терор проти України: «Зокрема, атак „шахедами“ стає дедалі більше, тому Захід має зняти всі обмеження для захисту нашої країни».

Нагадаємо, що напередодні в столиці внаслідок атаки дронів-камікадзе були частково зруйновані квартири на двох верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста. Медична допомога знадобилася двом людям, мешканців багатоповерхівки евакуйовували. Також падіння уламків було зафіксовано в кількох районах Києва.

Фото КМВА

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