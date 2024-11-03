Зовсім не бідують: стало відомо, які прибутки і за що отримує королівська родина

У всьому світі прийнято вважати, що королівська сім'я Великобританії — ледь не «жебраки», які живуть на гроші держави, і чекають кожного року, щоб парламент виділив їм якусь невеличку суму — навіть на святкування Різдва.

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Насправді всі ці твердження — дуже хибні. Британська королівська родина, включаючи короля Чарльза III, отримує багатомільйонні доходи від нерухомості, розташованої на землях Корнуелла та Ланкастера, пише The Sunday Times з посиланням на дані дослідження програми Dispatches на Channel 4.

За даними телеканалу та видання, Чарльз III та принц Уельський Вільям опосередковано володіють 5410 дільницями, на яких розташовані промислові підприємства. Королівська сім'я отримує винагороду за те, що дозволяє підприємцям користуватися цією землею та платними дорогами, які проходять через ділянки.

У розслідуванні згадано, що короновані власники стягують орендні платежі та феодальні збори за розвантаження на берег вантажів, прокладання кабелів та інших інженерних систем. Серед джерел доходу Його Величності та спадкоємця престолу є паби, церкви, підземні шахти, підприємства з виробництва алкоголю, човнові причали, автостоянки, що здаються в оренду будинку та вітряні турбіни.

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За даними Sunday Times, британські Збройні сили, флот, Національна служба охорони здоров'я, тюремна служба та державні школи також поповнюють бюджет королівської сім'ї, вносячи плату за користування земельними ділянками.

Тому всі розмови про «небагату королівську родину» — далекі від дійсності. І цілком зрозуміло, чому Кейт Міддлтон не хоче, щоб Чарльз III зрікався престолу, адже монархія — це не тільки почесно, але й вигідно.

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