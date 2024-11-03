Поки Чарльз III лікується від раку: Вільям і Кейт готують «переворот» у палаці

Стан здоров'я короля Чарльза продовжує залишатися далеким від ідеального, хоча він і намагається вести активний спосіб життя, як розповів його пасинок.



Більш того, монарх навіть побував у світовому турі, який виявився дуже «нервовим» для нього. Так, ЗМІ дізналися, що під час візиту сенаторка з Австралії Лідія Торп накинулася на Чарльза із безглуздими звинуваченнями. «Ви не наш король! Наші кістки, черепи наших немовлят — ви знищили нашу землю», — кричала жінка під час виступу Чарльза III, пишуть bbc.com.

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Звісно ж, Чарльз був шокований цим, адже під час офіційних візитів не прийнято піднімати болісні теми. На щастя, піддані і родина стали на захист монарха і підтримали його морально.

Втім, схоже, що «сюрпризи» на цьому не закінчились. Журналісти заявляють, що зараз проти короля готується справжнісінький «переворот», ідейними натхненниками якого називають принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Подружжя не планує щось грандіозне на різдвяні свята, адже попереду у монарха черговий етап лікування. Виявляється, що після традиційної вечірки на Різдво Кейт і Вільям збираються продовжити святкування у маєтку Сандрінгем у розширеному складі: на святкування будуть запрошені не лише монарші особи та родичі принцеси, а й навіть колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон.



«Це буде тихіше Різдво, ніж минулого року, але питання в тому, наскільки тихе? Зазвичай усі вже знають, на які заходи їх запрошують. Цього року просто почекаємо і побачимо… Декілька публікацій у соцмережах, де сім'я їсть шоколад і дивиться телевізор, були б дуже ефективним способом показати, наскільки звичайним є Різдво в Анмер-холі порівняно з тим, що ми чуємо у Сандрінгемі», — зазначає інсайдер.

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Звичайно, нічого страшного в тому, що більш молоді люди вирішила зустріти свято окремо, немає. До того ж ніхто не заважатиме Чарльзу проходити курс лікування. Проте, звістка засмутила підданих Його Величності, які вважають, що родина має бути разом, особливо на свята! Втім, більшість британців сподіваються, що Кейт і Вільям, можливо, готують якийсь сюрприз для Чарльза, і не збираються його засмучувати.

Раніше повідомлялося, що заради туру Австралією Чальз ІІІ призупиняв курс хімеотерапії. Родина дуже засмучувалася, що монарх майже відмовлявся від їжі та слабшав. Так, на обід він просив лише половинку авокадо.

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Фото зі сторінки принца та принцеси Уельских у соцмережі

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