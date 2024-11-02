Не хоче, щоб Чарльз зрікся престолу: Кейт Міддлтон зробила кроки щодо захисту монархії

Принцеса Кейт прийняла важливе рішення захистити монархію короля Чарльза на тлі чуток про його зречення через стан здоров'я. Принцеса Уельська прийняла нову стратегію, щоб змусити шанувальників королівської родини відчувати себе більш пов’язаними з нею, пише The News.

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Кейт, яка нещодавно пройшла хімієтерапію, почала додавати особистий штрих до своїх публічних повідомлень і використовувати свою першу букву C, пропагуючи «добру волю та доброту».

Говорячи про це рішення Кетрін, королівська експертка Дженні Бонд сказала: «Це такий ефективний і сучасний спосіб застосовувати її вплив і залишатися на зв’язку, навіть коли вона не з’являється особисто».

Вихваляючи зусилля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, Дженні додала: «Соціальні мережі можуть бути джерелом жахливих образ, але королівське подружжя показує, що інтернет можна використовувати для поширення доброзичливості та доброти».

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Примітно, що ці коментарі з’явилися після того, як видання In Touch Weekly повідомило, що Вільям і Кейт готуються посісти трон на тлі проблем зі здоров’ям монарха.

Джерело поділилося: «Останнє, що Кейт і Вільям хочуть зробити, це те, щоб Чарльз зрікся престолу. Вони хочуть, щоб він продовжував так довго, як фізично хоче». Але існує жахлива реальність того факту, що він не молодшає, і його стан означає, що час для активізації настане скоріше рано, чим пізно, у наступні роки".

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Раніше експерт зазначив, як сильно змінився принц Вільям після хвороби Кейт та батька. Нещодавно стало відомо, що його дуже розлютили слова Гаррі про Кейт Міддлтон.

Фото: getty images

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