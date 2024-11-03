Комусь вигідно на цьому заробляти: Жорін назвав серйозну проблему ЗСУ

Заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін, який раніше призвав владу починати створювати фортифікаційні спорудження для захисту міст і сіл Дніпропетровщини, назвав дуже серйозну проблему новостворених підрозділі ЗСУ.

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Військовий переконаний, що зараз нам не потрібні нові бригади, а потрібно укомплектувати старі.

«Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля», — написав Жорін у месенджері.

Він додав, що новостворені підрозділи не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти їми складно.

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«Не можу зрозуміти, навіщо це робиться. Маю лише здогадку — можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат. Натомість формат створення дивізій та підняття досвідчених комбригів до цього рівня все ніяк не дійде до реалізації», — додав військовий.

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Нагадаємо, що ще один військовослужбовець ЗСУ, Євген Ієвлєв пояснив, чому Україна кожного дня втрачає нові території, а ворог просувається все далі. Він впевнений, що все це відбувається через нестачу піхотних підрозділів на фронті, які не можна замінити дронами та артилерією.

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