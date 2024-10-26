Ворог постійно просувається: Жорін назвав міста, які потрібно негайно готувати до оборони

Заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін, який висловив сумніви щодо прогнозів військових аналітиків, вказав на ще один недолік дій Сил оборони.



На думку військового, командування ЗСУ та місцева влада повинні завчасно думати про оборону населених пунктів, до яких можуть дійти окупанти, і будувати у містах та селищах продуману й міцну систему фортифікаційних споруд, а не чекати, поки ворог буде на відстані пострілу.

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Про це Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

«Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту підбереться до чергового населеного пункту», — написав військовий.

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Він наголосив, що з погляду на ситуацію у Селидовому та Покровську, треба вже зараз готувати Дніпропетровщину до оборони. І найголовніше — контролювати цей процес.

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«Сподіватись, що на якомусь місті рф зупиниться, не потрібно. Вони далі будуть розвивати просування, поки сили та засоби будуть дозволяти. А українська армія, ціною великих зусиль та на характері, буде стримувати ворога. На фоні цього всього найголовніше для всієї країни усвідомити, наскільки зараз важко українському бійцю і наскільки все суспільство має підтримувати військо. Все, що відбувається сьогодні — корупційні скандали, втомлені від війни відвідувачі концертів та ресторанів — демотивує солдата. А саме на українському солдатові тримається абсолютно все», — підкреслив заступник командира.

Нагадаємо, раніше Максим Жорін пояснив, як участь солдатів КНДР у війні на боці росії може вплинути на ситуацію на фронті.

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