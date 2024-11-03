«Дуже чекаємо на фронті»: військовий назвав критичну проблему, через яку Україна втрачає території

Кожного дня Україна втрачає нові території, а ворог просувається все далі. Це, насамперед, пов'язано з нестачею піхотних підрозділів на фронті.

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Таку думку в ефірі «Київ24» висловив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.



«На сьогоднішній день це ніякий вже не секрет, що є серйозна нестача піхоти. Це всі розуміють, тому дуже серйозно обговорюються питання мобілізації — як мобілізувати ще додатково приблизно 200−300 тисяч людей», — зазначив військовий.

За його словами, нестача саме піхоти призводить до того, що попри значні втрати противника від українських дронів та артилерії, ворог все ж просувається вперед.

«Позиції — і територію, і бліндажі, і окопну лінію тримає саме піхота. Тому ми спостерігаємо сьогодні картинку, що, умовно, дронами FPV, артилерією нашою, всіма нашими засобами ураження втрати ворог несе. Але лінія сунеться», — пояснив Ієвлєв.

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За його словами, ТЦК «активізували роботу» з поповнення особового складу, на яке чекають: «Ми дуже чекаємо на фронті, допоки прибуде це поповнення. Виходять бригади на відновлення і так далі. Будемо сподіватися, що ця ситуація трохи врегулюється. Бо якщо ні, то динаміка надалі буде така сама, як ви спостерігаєте сьогодні».

Раніше секретар РНБО Олександр Литвиненко називав меншу кількість запланованих мобілізованих — 160 тисяч осіб, але не уточнив, у які терміни. За даними AFP, йдеться про найближчі три місяці.

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Про важку і складну ситуацію на фронті казав й заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, зазначаючи, що просування військ рф може мати дуже серйозні наслідки.

Фото зі сторінки Сухопутних військ у соцмережі



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