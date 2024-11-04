Закликала вбивати українських полонених та шпигувала за оборонцями Слов’янська: російська агентка отримала 15 років в’язниці

15 років проведе за ґратами зрадниця зі Слов’янська, яка шпигувала за оборонцями міста та у листуванні з військовослужбовцями російської армії закликала вбивати українських полонених.

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За даними СБУ, агентка воєнної розвідки рф діяла на Донеччині. Вона шпигувала за оборонцями Слов’янська та очікувала на повне захоплення регіону. Також зрадниця закликала окупантів жорстоко катувати та вбивати українських полонених.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентки і затримала її за місцем проживання у травні цього року.

Як виявилося, 66-річна місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка дистанційно контактувала з російською спецслужбою через свого знайомого — бойовика окупаційних угруповань рф.

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За даними слідства, агентка передавала ворогу локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ на Слов’янському напрямку.

Для збирання розвідданих зрадниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала військові об’єкти. Крім того вона «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

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Також у листуванні з бойовиком зрадниця просила його вчиняти фізичну розправу над українськими військовополоненими.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожу поплічницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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СБУ не вказує прізвище російської агентки, але за даними ЗМІ, йдеться про 66-річну Ольгу Юрчок.



Як повідомляли «ФАКТИ», у Сумах СБУ затримала коригувальника вогню, який наводив російські дрони на цивільну інфраструктуру міста.

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