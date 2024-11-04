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Допоміг росії вбити трьох жителів Сум: СБУ затримала коригувальника вогню російських нелюдів

11:40 4 листопада 2024
Спецоперація в Сумах

У Сумах, які страждають від авіаційних ударів ворога, затримали коригувальника російського гру. Встановлено, що саме за його координатами якого рашисти 22 жовтня вбили «Шахедами» трьох цивільних жителів Сум.

Зловмисником виявився 23-річний місцевий житель.

У СБУ нагадали, що 22 жовтня внаслідок ворожого удару по житлових будинках в Сумах загинула дитина, учениця 9-го класу місцевої школи.

За матеріалами справи, крім наведення російських дронів на цивільну інфраструктуру міста агент розвідував геолокації Сил оборони, для чого об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував «потрібні» об’єкти.

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Діяльністю «розвідника» дистанційно керував кадровий співробітник головного управління генштабу країни-агресора (більш відомого як гру). Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

Під час спецоперації СБУ зловмисника взяли «на гарячому», коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів.

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Під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз сумчанин перебуває під вартою, очікуючи на довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Також нагадаємо про нещодавнє затримання на Сумщині колишнього «регіонала», який передавав ворогу дані про позиції ЗСУ.

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