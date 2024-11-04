Допоміг росії вбити трьох жителів Сум: СБУ затримала коригувальника вогню російських нелюдів

У Сумах, які страждають від авіаційних ударів ворога, затримали коригувальника російського гру. Встановлено, що саме за його координатами якого рашисти 22 жовтня вбили «Шахедами» трьох цивільних жителів Сум.

ВІДЕО ДНЯ

Зловмисником виявився 23-річний місцевий житель.

У СБУ нагадали, що 22 жовтня внаслідок ворожого удару по житлових будинках в Сумах загинула дитина, учениця 9-го класу місцевої школи.

За матеріалами справи, крім наведення російських дронів на цивільну інфраструктуру міста агент розвідував геолокації Сил оборони, для чого об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував «потрібні» об’єкти.

РЕКЛАМА

Діяльністю «розвідника» дистанційно керував кадровий співробітник головного управління генштабу країни-агресора (більш відомого як гру). Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

Під час спецоперації СБУ зловмисника взяли «на гарячому», коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів.

РЕКЛАМА

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз сумчанин перебуває під вартою, очікуючи на довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо про нещодавнє затримання на Сумщині колишнього «регіонала», який передавав ворогу дані про позиції ЗСУ.

157

Читайте нас у Facebook