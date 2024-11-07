Помер колишній футболіст «Динамо» та «Шахтаря», якого Лобановський обміняв на Конькова (фото)

У віці 72 років помер відомий ексфутболіст «Динамо» та «Шахтаря» Віктор Кондратов, повідомляє офіційний сайт столичного клубу. Раніше не стало легендарного футболіста та тренера Михайла Фоменка.

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Майбутній захисник народився і виріс у Києві, займаючись у динамівській школі в одній групі з Олегом Блохіним, Валерієм Зуєвим та Олександром Даміним. З 1969 по 1974 рік гравець провів 16 матчів за першу команду «Динамо».

Але найбільших успіхів у кар'єрі Кондратов досяг у футболці «Шахтаря», ставши з гірниками володарем Кубка Радянського Союзу та дворазовим віцечемпіоном СРСР, а також увійшовши у 1978 році до списку 33 найкращих футболістів країни. При цьому в донецький клуб футболіста засватав легендарний Лобановський.

«Знаєте, багато значних моментів у моєму житті відбулися завдяки Валерію Лобановському, — згадував Віктор Кондратов в одному з інтерв'ю — Своїм переходом до «Шахтаря» я завдячую йому — на той момент я був динамівським резервістом, дуже хотів грати хоч десь, і написав заяву до дніпропетровського «Дніпра». У «Дніпрі» тоді працював Каневський, друг Лобановського, і, звичайно, він йому повідомив про моє бажання за них грати. Валерій Васильович покликав мене і сказав, що відпустить мене лише до «Шахтаря». Він мав дуже добрі стосунки з керівництвом донецького обкому, тому провести такий трансфер для нього не складало труднощів.

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Мене поміняли на Анатолія Конькова: його Лобановський хотів бачити у «Динамо», а мене відправили до Донецька як компенсацію. У «Шахтарі» я грав з 1975 по 1981 рік, став найтитулованішим лівим захисником донецького клубу. Мені пощастило грати з видатними футболістами, з легендами «Шахтаря» під керівництвом Володимира Салькова та Віктора Носова. А з Михайлом Соколовським ми навіть куми".

1979 рік. Віктор Кондратов (праворуч) перед грою за "Шахтар"

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Завершивши кар'єру у львівських СКА «Карпатах», Віктор Кондратов тренував дублюючий склад «біло-синіх», «Динамо-3», а також був клубним селекціонером і тренером у ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний ексфутболіст «Шахтаря» та «Динамо» Анатолій Коньков.

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Фото ФК «Шахтар»

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