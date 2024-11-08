Мольфар Макс Гордєєв вважає, що листопад стане місяцем, коли амбітні цілі багатьох знаків Зодіаку набиратимуть чіткіших обрисів.



А на які моменти варто звернути увагу сьогодні, в другу п'ятницю місяця, радить Таро-прогноз, який зробили за розкладом карт в редакції українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овнам — «Вежа»

Сьогоднішній день може принести несподівані зміни. Карта «Вежі» вказує на можливість зламу старих установок або подій, які змусять вас подивитися на життя під новим кутом. Прийміть це як шанс для зростання й оновлення, навіть якщо зміни здадуться різкими.

Тельцям — «Імператриця»

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Сьогодні на вас чекає день, наповнений гармонією і теплом, Телець. «Імператриця» символізує родючість і зростання, тому будьте відкриті до нових ідей і проєктів. Можливо, щось, що ви давно планували, нарешті, дасть свої плоди. В особистому житті настає період любові та турботи.

Близнюкам — «Закохані»

Ця карта приносить у ваш день акцент на взаєминах і виборі. Вам належить ухвалити рішення, пов'язане з близькими людьми або з важливим проєктом. Прислухайтеся до серця і не бійтеся робити відповідальні кроки — завтра ви відчуєте підтримку з усіх боків.

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Ракам — «Місяць»

«Місяць» попереджає вас про можливі ілюзії і приховані аспекти. Сьогодні вам слід довіряти своїй інтуїції й уникати поспішних висновків. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і дайте собі час для роздумів. Таємні відповіді відкриються вам поступово.

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Левам — «Сонце»

Сьогодні для вас день радості й успіху. Карта «Сонця» обіцяє позитивні зміни і світлі моменти. Будьте готові ділитися своєю енергією і підтримувати оточуючих, адже ваш оптимізм і впевненість здатні заразити всіх навколо. Удача буде на вашому боці.

Дівам — «Відлюдник»

Сьогодні вам може знадобитися час наодинці з собою, Діви. Карта «Відлюдника» запрошує вас до самоаналізу і роздумів про цілі. Дозвольте собі сповільнитися, щоб усвідомити, куди ви хочете рухатися далі. Іноді тиша — найкраще джерело мудрості.

Терезам — «Справедливість»

Для Терезів сьогоднішній день пройде під знаком чесності та балансу. Карта «Справедливості» підказує, що вам доведеться зважувати рішення і вчинки. Це вдалий час для врегулювання давніх конфліктів і відновлення гармонії у стосунках.

Скорпіонам — «Смерть»

Не лякайтеся цієї карти, адже «Смерть» означає трансформацію. П'ятниця для вас буде днем змін, і можливо, вам доведеться залишити щось у минулому, щоб рухатися далі. Оновлення та звільнення від старих звичок і обмежень приведуть вас до зростання.

Стрільцям — «Колесо Фортуни»

«Колесо Фортуни» натякає на несподіванки і повороти долі. Сьогодні на вас можуть чекати несподівані події, які змінять ваші плани. Будьте готові до змін і довіртеся тому, що доля веде вас туди, де вам потрібно бути.

Козерогам — «Імператор»

Карта «Імператор» символізує стабільність і структуру, що для вас означає день, сповнений сили й упевненості. Сьогодні ви зможете взяти під контроль важливі справи і втілити свої плани. Лідерські якості допоможуть вам вирішити важкі питання.

Водоліям — «Зірка»

Сьогодні «Зірка» принесе вам надію і натхнення. Можливо, ви отримаєте важливе осяяння або вирішите проблему, яка давно турбувала. Довіряйте своїй інтуїції і прагніть до того, щоб ділитися своєю внутрішньою світлою енергією з іншими.

Рибам — «Верховний Жрець»

«Верховний Жрець» радить вам бути відкритими для знань і духовних настанов. Сьогодні вдалий день для навчання, саморозвитку або пошуку мудрої поради. Звертайтеся за підтримкою до тих, кому довіряєте, і прагніть знайти відповіді на свої внутрішні питання.

Також пропонуємо до Вашої уваги відео екстрасенса Романа Шептицького, в якому він розповідає про свій віщий сон щодо депутінізації України.

Також радимо звернути увагу на ексклюзивний гороскоп «ФАКТІВ» на листопад, який склала для наших читачів астрологиня Людмила Булгакова.

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