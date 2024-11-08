Після публікації Таро-прогнозу на листопад читачі попрохали мольфара Макса Гордєєва зробити розклад на кожен тиждень місяця.



Що порадила колода Макса представникам кожного знаку Зодіаку на тиждень з 11 по 17 листопада, йдеться у такому прогнозі.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: «Шістка Жезлів»

Цього тижня очікуйте визнання та успіху. «Шістка Жезлів» символізує перемогу, тріумф і громадське схвалення. Довіряйте своїм зусиллям, які привели вас до цього моменту, і не соромтеся насолоджуватися досягненнями. Прийміть підтримку оточуючих і використайте цю енергію для подальших перемог.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта Таро: «Трійка Мечів»

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Ви можете стикнутися з емоційним викликом або розчаруванням. «Трійка Мечів» символізує біль, розбиті надії та зцілення. Довіряйте, що цей період надасть важливі уроки. Прийміть можливість попрацювати над собою та віднайти нові шляхи до емоційного балансу.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

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Карта Таро: «Королева Жезлів»

Проявіть свою впевненість і харизму. «Королева Жезлів» символізує пристрасть, лідерство та рішучість. Довіряйте своїм силам і надихайте інших. Прийміть свою роль лідера та використовуйте енергію для досягнення власних і командних цілей.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта Таро: «Двійка Пентаклів»

Шукайте баланс у своїх повсякденних справах. «Двійка Пентаклів» символізує гнучкість і вміння керувати кількома завданнями одночасно. Довіряйте своїй здатності тримати все під контролем і не забувайте про відпочинок. Прийміть цей період як можливість навчитися ефективному управлінню своїм часом.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: «П'ятірка Жезлів»

Цього тижня ви можете зіштовхнутися з конкуренцією або суперечками. «П'ятірка Жезлів» символізує змагання та активне обговорення. Довіряйте своїм здібностям вистояти й захищати свої інтереси. Прийміть ці виклики як можливість покращити свої навички та зміцнити свою позицію.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: «Імператор»

Для вас настав час взяти відповідальність і встановити структуру. «Імператор» символізує авторитет, стабільність і чіткі межі. Довіряйте своїм лідерським якостям і організаційним здібностям. Прийміть відповідальність за свої обов'язки та дійте впевнено.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: «Четвірка Мечів»

Знайдіть час для відпочинку та відновлення. «Четвірка Мечів» символізує потребу в паузі й ментальному відпочинку. Довіряйте собі та дозвольте відновити сили перед наступними викликами. Прийміть цей період як можливість зібратися з думками та знайти нову мотивацію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: «Сімка Кубків»

Перед вами може відкритися багато варіантів. «Сімка Кубків» символізує мрії, фантазії та вибір. Довіряйте своїй інтуїції у виборі правильного шляху. Прийміть цей період як можливість обдумати свої бажання й обрати те, що дійсно має значення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: «Паж Жезлів»

На вас чекають нові можливості та натхнення. «Паж Жезлів» символізує цікавість, ентузіазм та бажання досліджувати. Довіряйте своїм почуттям і використовуйте цей період для вивчення нових горизонтів. Прийміть цей тиждень як час для відкриттів і нових починань.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: «Десятка Жезлів»

Ви можете відчувати тягар відповідальності. «Десятка Жезлів» символізує важку працю та зобов'язання. Довіряйте своїй здатності впоратися з труднощами, але не бійтеся попросити допомоги. Прийміть цей період як виклик знайти баланс між обов’язками й відпочинком.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: «Зірка»

Знайдіть своє натхнення й джерело оновлення. «Зірка» символізує надію, зцілення та духовне керівництво. Вірте, що ви на правильному шляху, і дозвольте собі слідувати за своїми мріями. Сприйміть цей тиждень як час для відновлення віри в себе та свої плани.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: «Туз Пентаклів»

Перед вами відкриються нові можливості для фінансового зростання. «Туз Пентаклів» символізує процвітання, шанси та початок нового етапу. Довіряйте своїм здібностям скористатися цими можливостями. Прийміть цей тиждень як час для закладання фундаменту для майбутнього успіху.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-гороскоп на листопад від відомої тарологині Ольги Стогнушенко.

А також відео, в якому тарологиня Тетяна Гай відповідає на питання, чи верто чекати завершення війни у цьому році.

Нагадаємо, що екстрасенс Роман Шептицький, який стверджував, що обрання Трампа позитивно вплинуло на його здатності до прогнозів, розповів про своє видіння щодо ситуації в Україні.

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