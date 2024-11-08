У 2025 році зарплата вчителів стане вищою

Верховна рада у першому читанні схвалила держбюджет на 2025 рік. На освіту виділяється 169,3 млрд грн. Разом з тим, підвищення зарплати вчителям не передбачалося.

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Сьогодні міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що уряд ухвалив рішення про надбавку до заробітної плати вчителів.

За його інформацією, у 2025 році вчителі отримають надбавки розміром:

- 1000 гривень — з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);

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- 2000 гривень — з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).

«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану й дефіциту бюджету», — зазначив міністр.

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Середня зарплата вчителя в Україні у серпні цього року становила 12 тисяч гривень, зарплата педагога у дитячому садку — 6 тисяч гривень.

Як повідомлялось, бюджет-2025 — це бюджет обороноздатності країни, на яку планують витратити 2 трлн 223 млрд грн, що більше запланованих доходів скарбниці у 2 трлн 7 млрд грн.

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Разом з тим, соціальні стандарти в Україні не зростатимуть. На попередньому рівні залишаться

мінімальна зарплата — 8 000 гривень, середній прожитковий мінімум — 2 920 гривень, у тому числі для дітей залежно від віку — від 2 563 до 3 196 гривень та працездатних осіб — 3 028 гривень. При цьому, згідно з прогнозами КМУ, інфляція у 2025 році може становити до 9,5%.

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