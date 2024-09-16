Частина українців у 2025 році житиме на 10% бідніше? До чого тут держбюджет

Проєкт державного бюджету на 2025 рік надійшов до Верховної Ради України 14 вересня. В умовах відбиття російської агресії, що триває, упор у головному фінансовому кошторисі держави був зроблений на обороноздатність. Проте, як з'ясували «ФАКТИ», через це постраждають соціальні стандарти, тож деякі українці, можливо, житимуть на 10% бідніше.

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Як повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України, проєкт держбюджету на 2025 рік був затверджений на засіданні уряду. Основну увагу документ приділяє обороноздатності країни, на яку планують витратити 2 трлн 223 млрд грн, що більше запланованих доходів скарбниці у 2 трлн 7 млрд грн.

При цьому витрати на соціальний захист, як наголосили в Кабміні, є другим пріоритетним напрямом роботи. Витрати на нього у проєкті бюджету закладено на рівні 419 млрд грн.

Водночас, як йдеться у тексті проєкту держбюджету, розміщеного на сайті Верховної Ради, соціальні стандарти в Україні не зростатимуть. Зокрема, залишаться на попередньому рівні:

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мінімальна зарплата — 8 000 гривень;

середній прожитковий мінімум — 2 920 гривень, у тому числі для дітей залежно від віку — від 2 563 до 3 196 гривень та працездатних осіб — 3 028 гривень.

По суті, заморожування соціальних стандартів у Кабміні пояснили фінансовими можливостями бюджету та положеннями Бюджетної декларації на 2025−2027 роки. При цьому, згідно з прогнозами КМУ, інфляція у 2025 році може становити до 9,5%. Простіше кажучи, українці, які отримують мінімальну зарплату 8 000 гривень, можуть наступного року жити на 10% бідніше, оскільки їхні реальні доходи впадуть.

Водночас доходи пенсіонерів зростуть, хоча у проєкті держбюджету не зазначений розмір мінімальної пенсії, законодавчо закріплено щорічну індексацію пенсійних виплат у березні. За даними ЗМІ, розмір індексації може становити близько 17%.

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Тим часом глава Мінсоцполітики України Оксана Жолнович заявила, що в планах відомства проведення кардинальної пенсійної реформи, після чого пенсії українців зростуть вдвічі. Також у планах — скасування прожиткового мінімуму.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, чому деяким українцям доведеться «побігати», щоб отримати гідну пенсію.

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