Тільцям та Скорпіонам саме час згадати про старих друзів, а Дівам краще посидіти вдома: гороскоп на суботу, 9 листопада

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 9 листопада, попереджають, що ця субота вважається одним з «темних» днів місячного календаря.

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В такі дні, які ще називають «сатанинським», всім представникам зодіакального кола радять бути обачними, аби не піддатися впливу сил зла та не вчиняти так, про що ви згодом пошкодуєте. Сьогодні варто обмежити спілкування, особливо з людьми, які вам не дуже подобаються, та не конфліктувати. Втім, це не означає, що потрібно сидіти вдома, склавши руки. Справи, в яких ви впевнені, мають бути успішними. Втім, якщо є сумніви щодо вашої мети, то на бажаний результат годі й очікувати. Це стосується як професійної, так і особистої сфер.

Овен

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Гороскоп на сьогодні для Овнів обіцяє вдалий час для домашнього прибирання, наведення порядку. Створіть затишну атмосферу, проведіть час із близькими людьми. Хтось із них потребує вашої поради та підтримки. Також у цей день можна подумати про нові життєві цілі чи пріоритети, спрямувати свою енергію у нове русло, інформує Ukr.Media.

Телець

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Гороскоп на сьогодні для Тельців радить згадати про друзів, з якими ви давно не зустрічалися. 9 листопада гарний день для приємного проведення часу, для зміцнення відносин з близькими. Ваш оптимістичний настрій також притягне до вас нових знайомих, дозволить дізнатися щось цікаве та корисне.

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Близнюки

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Гороскоп на сьогодні для Близнюків, не зважаючи на «сатанинський» день, радить цьому знаку не сидіти удома: сьогодні на вас можуть очікувати важливі та приємні зустрічі. Допоможіть тим, хто цього потребує, не проходьте повз. Ваш настрій від цього тільки покращає. Якщо щось не виходить із першого разу, не відмовляйтеся від своїх намірів, спробуйте знову, будьте наполегливими.

Рак

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Гороскоп на сьогодні для Раків радить бути відвертими та прямолінійними у спілкуванні. Натяки чи напівправда не допоможуть Ракам докопатися до істини та отримати відповідь. Більше зустрічайтеся та розмовляйте з потрібними людьми. Є можливість отримати інформацію, яка вплине на ваше майбутнє.

Лев

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Гороскоп на сьогодні для Левів стверджує, що чарівність та приязність знаку сьогодні буде на високому рівні. Користуйтеся вдалим часом та реалізуйте свої плани, домагайтеся бажаного. Леви 9 листопада мають вірити у свої сили, впевнено йти до мети. Нові знайомства будуть корисні у майбутніх проєктах. Не дозволяйте дрібниці зіпсувати вам настрій.

Діва

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Гороскоп на сьогодні для Дів радить провести цей день вдома серед улюблених людей. Гороскоп стверджує, що поїздки або подорожі не принесуть вам задоволення, тільки додадуть неприємних переживань. Краще зайнятися наведенням ладу, зробити необхідні домашні справи всією родиною, поспілкуватися та відпочити.

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Терези

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Гороскоп на сьогодні для Терезів радить підтримувати близьких людей у якихось питаннях, разом вирішіть сімейні проблеми. Не критикуйте їх вкотре: сьогодні ваші зауваження можуть образити та надовго зіпсувати стосунки. Є можливість отримання добрих повідомлень. Усі складні справи призначайте на першу половину дня.

Скорпіон

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Гороскоп на сьогодні для Скорпіонів не виключає, що в цей день ви зустрінете старих знайомих, яких давно не бачили. Не бійтеся поділитися з ними своїми проблемами або попросити поради. Їхня допомога вам дуже знадобиться. Якщо вам потрібно працювати 9 листопада, то готуйтеся до складного дня, до дрібних неприємностей та затримок. Вечір проведіть активно.

Стрілець

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Гороскоп на сьогодні для Стрільців радить знаку бути наполегливим та активним, чим би ви не займалися. Стрільцям підкориться будь-яка висота, якщо вони докладуть достатньо зусиль та терпіння. Ви можете стати центром будь-якої компанії, до вас почнуть прислухатися, питати вашої думки чи поради. Проявіть свої найкращі якості.

Козоріг

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Гороскоп на сьогодні для Козорогів обіцяє вдалий час, аби миритися, зміцнити стосунки чи знайти нових однодумців. Козороги 9 листопада можуть переконати у своїй правоті будь-якого опонента, а також завести романтичні знайомства. Не варто сьогодні розпочинати якусь нову справу, спочатку проведіть підготовчу роботу.

Водолій

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Гороскоп на сьогодні для Водолієв передбачає, що цьому знаку в суботу буде корисно провести день у подорожі, поїздці, відвідати якесь цікаве місце в компанії близьких друзів. Водоліям буде легко і приємно спілкуватися навіть із незнайомими людьми, отримувати яскраві емоції. Однак не намагайтеся маніпулювати оточуючими, шануйте чужу думку.

Риби

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Гороскоп на сьогодні для Риб попереджає, що 9 листопада знаку багато часу доведеться присвятити вирішенню домашніх проблем, прибиранню та іншим побутовим питанням. Після обіду 9 листопада вирушайте у гості чи на природу, проведіть день так, як вам подобається. Допомагайте близьким у складних ситуаціях: від цього підніметься ваша самооцінка та покращиться настрій.

Східний гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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