Футболіст збірної завершив кар'єру у 22 роки: причина вражає
Футболіст молодіжної збірної Швейцарії та австрійського клубу «Блау-Вайсс Лінц» Сільван Вальнер несподівано завершив професіональну кар'єру через релігійні переконання, повідомляє Blick. Раніше ексфутболіст «Манчестер Юнайтед» став священиком.
Справа в тому, що захисник, який став 2022 року чемпіоном Швейцарії у складі «Цюріха», є членом Церкви адвентистів сьомого дня, яка вважає суботу святим днем відпочинку, відведеним для спілкування з Богом. Працювати та грати у футбол цього дня не дозволяється.
Цього сезону Вальнер вже зіграв 13 ігор, але останні кілька тижнів захисника не було навіть у заявці на матчі. Схоже, швейцарець шукає юридичні підстави для розірвання контракту з «Блау-Вайсс Лінц», до якого він перейшов кілька місяців тому.
До речі, як інформує видання, ситуація з Вальнером схожа на ситуацію колишнього форварда збірної Швейцарії, а нині помічника головного тренера «Цюріха» Йохана Фонлантена, котрий також є адвентистом сьомого дня. Коли форвард переїхав до колумбійського клубу «Ітагуї» у 2011 році, в його контракті був пункт, який звільняв футболіста від ігор у суботу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу та Європи з футболу оголосив про завершення кар'єри.
Фото ФК «Цюріх»73
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