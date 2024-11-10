Футболіст збірної завершив кар'єру у 22 роки: причина вражає

Футболіст молодіжної збірної Швейцарії та австрійського клубу «Блау-Вайсс Лінц» Сільван Вальнер несподівано завершив професіональну кар'єру через релігійні переконання, повідомляє Blick. Раніше ексфутболіст «Манчестер Юнайтед» став священиком.

ВІДЕО ДНЯ

Справа в тому, що захисник, який став 2022 року чемпіоном Швейцарії у складі «Цюріха», є членом Церкви адвентистів сьомого дня, яка вважає суботу святим днем відпочинку, відведеним для спілкування з Богом. Працювати та грати у футбол цього дня не дозволяється.

2022 рік. Сільван Вальнер (крайній ліворуч) святкує чемпіонський титул у складі "Цюріха"

Цього сезону Вальнер вже зіграв 13 ігор, але останні кілька тижнів захисника не було навіть у заявці на матчі. Схоже, швейцарець шукає юридичні підстави для розірвання контракту з «Блау-Вайсс Лінц», до якого він перейшов кілька місяців тому.

РЕКЛАМА

До речі, як інформує видання, ситуація з Вальнером схожа на ситуацію колишнього форварда збірної Швейцарії, а нині помічника головного тренера «Цюріха» Йохана Фонлантена, котрий також є адвентистом сьомого дня. Коли форвард переїхав до колумбійського клубу «Ітагуї» у 2011 році, в його контракті був пункт, який звільняв футболіста від ігор у суботу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу та Європи з футболу оголосив про завершення кар'єри.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Цюріх»

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook