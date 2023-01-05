Грав у Алекса Фергюсона та проти України: ексфутболіст «Манчестер Юнайтед» став священником (фото, відео)

Колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» та збірної Північної Ірландії 44-річний Філіп Малрін став католицьким священиком, повідомляє The Sun.

Уродженець Белфаста провів на «Олд Траффорд» сім років, пройшовши через академію та кілька разів виступаючи за першу команду під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Щоправда, в англійській прем'єр-лізі він зіграв за «червоних дияволів» лише раз, коли 10 травня 1998 року провів на полі всі 90 хвилин пліч-о-пліч з Райаном Гіггзом і Нікі Батом у виїзному поєдинку проти «Барнслі» (2:0).

Потім футболіст, якого переслідували травми, провів понад 160 ігор за «Норвіч», пару сезонів просидів на лавці в «Кардіфф Сіті», недовго значився в «Лейтон Орієнт» та «Кінгз Лінн», після чого в 31 рік зав'язав з футболом.

До речі, в активі півзахисника 27 матчів та три голи у футболці збірної Північної Ірландії (у тому числі два поєдинки проти команди України у відборі на Євро-2004). Особливо гарним був м'яч, забитий Малріном у ворота бельгійців.

Під час кар'єри Малрін аж ніяк не був ангелом: міг порушити режим, відвідавши бар напередодні матчу, зв'язався з моделлю Ніколь Чепман, яка відверто розводила на гроші футболіста з крутою зарплатою (600 тисяч фунтів стерлінгів на рік!) У Філіпа пішли травми, півзахисник став мало грати, невдало вклався у бізнес і перетворився нарешті на банкрута.

Тим дивовижнішим для друзів Філіпа стали зміни, що відбулися з ним. Спочатку він зайнявся благодійністю, почав допомагати безхатькам, а пізніше вступив до Папського університету Святого Хреста в Римі. Згодом отець Малрін був висвячений на священника Домініканського ордену і тепер живе в монастирі Святої Марії в Корку (Ірландія), присвятивши себе служінню Богу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст одеського «Чорноморця» Андрій Кирлик став священником.

Фото РА

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