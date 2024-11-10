В Єгипті перекинувся автобус з пасажирами, серед постраждалих є українці

В Єгипті перекинувся пасажирський автобус з туристами, в якому були українці.

Про це повідомляє місцеве видання Cairo24.

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ДТП сталася в районі міста Рас-Сідр, що на сході Єгипту. Всього внаслідок аварії постраждали понад 40 людей.

Пошкоджений автобус відбуксирували для експертизи

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«Рятувальники і медики негайно вирушили на місце ДТП після отримання повідомлення від рятувальної поліції, в якому вказується, що в Рас-Сідр перекинувся автобус», — пише видання.

За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці, а також троє громадян Казахстану, троє — Азербайджану та четверо — Єгипту.

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Усіх постраждалих госпіталізували, інформація про їхній стан поки що не розголошується. Причини ДТП наразі встановлюють.

Нагадаємо, що у липні громадяни України також постраждали в автобусному ДТП на кордоні Польщі та Німеччини.

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