У Польщі знову розбився автобус з українцями: багато постраждалих (фото)

У Польщі, де нещодавно до ДТП потрапив автобус з українцями, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали співгромадяни — мікроавтобус розбився неподалік кордону, на автомагістралі, що веде від Познані до німецького Франкфурта.

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Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24, аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

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Там мікроавтобус з пасажирами в'їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, незважаючи на встановлене на ньому попереджувальне маркування та знаки з напрямком об'їзду. Від удару автобус перекинувся набік, його права частина спереду сильно пошкоджена.

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Фото польської поліції

Дев'ятеро людей з мікроавтобуса госпіталізовані, п'ятеро з них у тяжкому стані. Пасажири — громадяни України, серед яких четверо дітей. Серед важких потерпілих також є неповнолітні.

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Раніше в Румунії перекинувся автобус із українцями, які їхали на відпочинок до Болгарії. Були постраждалі, яких шпиталізували.

Фото поліції Свебодзіна

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