У смертельній ДТП за участю автобуса у Києві постраждали військові: у прокуратурі назвали причину автокатастрофи (фото)

Під час сметрельної ДТП у Голосіївському районі Києва одна людина загинула, четверо госпіталізовані до лікарні. Правоохоронці повідомили про підозру водію автобуса, який врізався в автівки.

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Як зазначають в Київській міській прокуратурі, 39-річному водію автобуса Mercedes-Benz інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Фото прокуратури

Фото прокуратури

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Нагадаємо, що напередодні, 4 листопада, приблизно о 07 годині ранку водій автобуса Mercedes-Benz їхав вулицею Академіка Заболотного з перевищенням швидкості. Там він зіткнувся з Mitsubishi L200, який своєю чергою в'їхав в автомобіль Niva. Легковики зупинилися на проїжджій частині для ремонту одного з них — автівка зламалася під час руху. Після зіткнення автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.





Фото прокуратури

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«Один із чоловіків, що стояв біля автомобіля Mitsubishi L200, загинув на місці, ще двоє людей з травмами середньої тяжкості, а також водій Mitsubishi L200 з тяжкими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні. Сам водій автобуса також отримав політравми», — зазначають в прокуратурі.



В Київській міській прокуратурі клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, що цієї осені у ДТП загинув військовослужбовець ЗСУ, капітан, захисник Донецького аеропорту, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка. Він, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion.

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Фото прокуратури

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