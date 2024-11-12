Терміново змініть гуму на зимову: синоптикиня звернулася до водіїв

Як і попереджали синоптики, вже відзавтра в Україну, принаймні у північні регіони, прийде холодний циклон, що принесе опади у вигляді мокрого снігу. Про це у новому прогнозі поінформувала синоптикиня Наталка Діденко.

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Холодні опади найбільш ймовірні 13 листопада у західних областях України, а також на Житомирщині та Вінничині.

«Тож якщо ви все ще не поміняли гуму на зимову, поспішіть — бо завтра через низьку температуру повітря очікувані опади можуть випадати у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу. І самі розумієте, чим може загрожувати нехтування такими сезонними автотрадиціями», — звернулася пані Діденко до водіїв

На решті території України 13 листопада переватиме дощова погода або просто густа хмарність. Температура повітря вночі коливатиметья від -2 С до +3 С, вдень у середу очікуються +1-+4 градуси. Тепліше буде на півдні, але не набагато — вночі +3+5 градусів, вдень +5+9 градусів.

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У Києві 13 листопада погода має бути хмарною і вологою, але серйозних опадів точно не очікується. Вночі термометри покажуть +1 С, вдень — +4 С.

До речі, не зайвим буде згадати, за чим потрібно уважно слідкувати, коли на СТО встановлюють зимові шини.

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