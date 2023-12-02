Тримайте під контролем: за чим потрібно уважно слідкувати, коли на СТО встановлюють зимові шини

Перед приходом зими й холодів водії задля безпеки переходять на зимову гуму.

Звичайно, краще це робити самостійно, але багато хто з водіїв за браком часу довіряють цю справу майстрам на СТО. Водночас серед них не завжди є досвідчені фахівці, або просто сумлінні люди, в результаті чого це може призвести до сумних наслідків, або навіть аварії.

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Тому є п'ять речей, за якими автовласникам необхідно стежити під час заміни шин майстрами, пише спеціалізований авторесурс.



Насамперед, необхідно звернути увагу на коректну затяжку болтів кріплення коліс. Ключове правило тут полягає в тому, що не можна затягувати болти по черзі, оскільки це може спричинити перекіс колеса. Наприклад, якщо на маточці п’ять болтів, то порядок затягування має бути наступним: 1−4-2−5-3. Недотримання цього правила може призвести до вібрації колеса під час руху.

Фінальну протяжку кріплення колеса монтажники повинні виконувати спеціальним динамометричним ключем. Недбале ставлення до затягування гайок може призвести до поломки шпильки, яку доведеться міняти на нову, втрачаючи дорогоцінний час.

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Також при заміні шин недосвідчені майстри можуть переплутати напрямок обертання шини. У випадку, якщо покришка має спеціально заданий спрямований малюнок протектора, неправильне встановлення шини може призвести до погіршення керованості. Тому необхідно переконатися, що шини встановлені правильно, дотримуючись вказаних на боковині шин стрілок з написом «Rotation».

Ще одна важлива деталь, про яку не всі знають. Коли встановлюють шини, краї покришки обробляють спеціальним розчином. Це необхідно для того, щоб шина добре прилягала до диска та герметично фіксувалася. Якщо співробітник сервісу заощадить на цьому елементі, то через деякий час шина може стати нерівно і щільно «прилипнути» до диска, що ускладнить її подальше зняття.

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Крім того, у недорогих автомайстернях пропонують використовувати відпрацьовану моторну оливу замість спеціальної пасти. Це категорично неприпустимо, оскільки це мастило є агресивним і шкідливим для гуми. В результаті на внутрішній стороні шини можуть з’явитися мікротріщини, що зрештою призведе до руйнування покришки.

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