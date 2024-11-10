Задощить і засніжить: синоптик спрогнозував погоду на наступний тиждень

Початок наступного тижня, 11−17 листопада, має бути теплим, хоча й з невеликими заморозками вночі, але вже в другій половині трижня очікується прихід циклону, який принесе дощі, а деяким регіонам — і мокрий сніг. Такий прогноз оприлюднив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

11 листопада

У понеділок погоду в Україні визначатиме великий та малорухомий антициклон. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у західній частині −4…+1 °С; вдень +5…+10 °С, у Криму до +12 °С.

12 листопада

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У вівторок ще утримається погода без опадів, лише на півдні Одещини можливий невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман. Вітер переважно східної чверті, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −3…+2 °С, на півдні +1…+6 °С; вдень +3…+8 °С, на півдні місцями до +11 °С.

13 листопада

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Вночі на Одещині, вдень місцями у Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, на півдні +1…+4 °С; вдень +2…+7 °С, у південній частині та у Криму +8…+11 °С.

14 листопада

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Вночі у Криму, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються дощі; на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, на півдні +3…+8 °С; вдень +3…+8 °С, у Криму місцями до +10 °С.

15 листопада

Вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі, у північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, на півдні та у Приазов'ї +2…+7 °С; в денні години +3…+8 °С, на Одещині до +10 °С.

16 листопада

Ввночі у Криму очікуються помірні дощі, у північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, у Карпатах −3…−8 °С; вдень +1…+6 °С.

17 листопада

Суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, у Карпатах −2…−7 °С; вдень +4…+9 °С, на Одещині до +11°С.

Нагадаємо, що раніше синоптик прогнозував — загалом середньомісячна температура листопада буде в межах норми, а місцями трохи нижче за норму — на 1 — 1,5 °С, тобто на рівні 0…+5 °С.

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