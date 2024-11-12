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Події

Вистрілив собі в голову з пістолета: в Києві співробітник ТЦК вчинив спробу самогубства

16:52 12 листопада 2024
Самогубство

У Києві один із працівників у Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) вчинив спробу самогубства, вистріливши собі в голову із пістолета.

Наразі чоловік зараз перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Що відомо про інцидент

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9 листопада вранці у приміщенні Печерського ТЦК та СП виявили начальника групи персоналу майора Андрія Валерійовича Воєводіна із важким вогнепальним пораненням голови.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік вчинив спробу накласти на себе руки, вистріливши собі у голову з пістолета. Слідство зараз намагається вставновити усі обставини інциденту.

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Майор залишив передсмертну записку зі словами: «Втомився, вибачте».

Воєводіна терміново направили до Київської міської клінічної лікарні № 17. Він перебуває у стані коми. Попередній діагноз — вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок.

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Також нагадаємо і про гучні «спроби» самогубства мобілізованих просто у приміщеннях ТЦК.

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