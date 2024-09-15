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Події

Трагедія в Кривому Розі: підліток застрелився з татової зброї

18:10 15 вересня 2024
Помпова рушниця

У місті Кривий Ріг, яке ворог атакує через сам факт народження там президента України Зеленського, сталася жахлива подія: застрелився 14-летній підліток. Для цього він використав помпову рушницю, яка офіційно зареєстрована — вочевидь, на його батька.

Про це повідомляє місцеве видання «Свої».

Медикам не вдалося врятувати хлопця.

Зазначається, що трагедія сталася ще 13 вересня у Покровському районі міста.

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За даними видання, підліток жив з бабусею по татовій лінії.

Дізнавшись про самогубство сина, його батько, який воює на фронті, завдав собі вогнепального поранення з кулемета в голову. Чоловіка доставили до лікарні, наразі він перебуває під наглядом медиків у важкому стані.

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Наразі не відомі причини такого вчинку підлітка. Деталі трагедії з'ясовують правоохоронці. За даними ЗМІ, чотири роки тому сім’я вже втратила одну дитину.

Нагадаємо і про випадок на Львівщині, де 12-річна дівчинка «випала» з балкону багатоповерхівки.

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