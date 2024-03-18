Симуляція та гідазепам у кишені: у закарпатському ТЦК нарешті прокоментували скандал зі спробою суїциду призовника
У Закарпатському ОТЦК та СП прокоментували спробу самогубства «мобілізованого». Там заявили, що жодної фізичної сили до нього не застосовувалося.
«Щодо інциденту з громадянином Хабаровим Євгенієм Володимировичем, 1996 р.н. (реєстрація м. Харків), що стався в приміщенні Хустського РТЦК
Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували його.
«На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату „Гідазепам“, який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10. Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції», — повідомили в ТЦК.
Зазначимо, що гідазепам застосовують як денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом, підвищеною дратівливістю, порушенням сну, а також при емоційній лабільності.
Користувачі в соцмережах з недовірою сприйняли повідомлення ТЦК.
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