Провіз співробітника ТЦК на капоті авто: у Харкові перевірка документів ледь не закінчилась трагедією (відео)

Поки народні депутати та військові вирішують, якою має бути реформа ТЦК, ситуація з призовом загострюється, а пристрасті у суспільстві розпалюються.

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До відкритих силових протестів поки що справа не доходить, але, схоже, військовозобов'язані чинять опір усіма доступними їм силами. Про це свідчить відео з Харкова.

На відео показано, як співробітники зупиняють авто під виглядом перевірки документів і, певно, вирішують затримати його. Але водій не погоджується з військкомами, швидко заплигує в авто і різко рушає з місця. При цьому на капоті залишається один з ТЦК-шників. Побачивши це, його колеги і поліція стрімко зриваються на машинах у погоню.

Наразі невідомо, чим закінчилася ця історія. Можна лише сподіватись, що всі залишилися живими. Але все проходить під дуже образливі для військкомів коментарі.

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Увага, на відео присутня дуже нецензурна лексика!

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Подібна історія трапилася влітку й в Одесі. Там водій нажав на газ, коли кілька співробітників ТЦК оточили машину. Один з них опинився на капоті, а другий спробував на ходу відчинити пасажирські дверцята. Проте водієві вдалося втекти.

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