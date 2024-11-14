Розформування ТЦК й відправка співробітників на фронт: Жорін прокоментував ідею

Ідея розформування ТЦК (Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) викликала бурхливе обговорення у суспільстві.

На думку її прихильників, розформування ТЦК та створення замість цієї інституції рекрутингових центрів автоматично зніме з порядку денного факти регулярного побиття і навіть смерті у військкоматах людей, що негативно відображаються на іміджі української армії.

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Крім того, зі звільнених співробітників ТЦК можна буде сформувати 10 повноцінних бригад, які зможуть покращити ситуацію на фронті.

Водночас у цієї ідеї чимало опонентів. Один з них — заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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На його думку, намірі розформувати ТЦК й запровадити якусь нову цивільну структуру — це просто «пустий популізм, не вартий обговорення».

«Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову. У вигляді нової структури, з х*** знає яким статусом та принципами роботи. Яким чином, на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно», — написав Жорін у мережі.



Також військовий вказує, що проблема не в структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості.

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«Так боріться з корупцією, а не придумуйте нові установи. Які, впевнений, будуть такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні», — додав Жорін.

Негативно ставиться до ідеї і речник Полтавського ТЦК Роман Істомін. За його словами, з працівників ТЦК жодної бригади сформувати не можна, тому що вони фактично «цивільні особи».

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Він впевнений, що з колективів ТЦК можна умовно утворити будівельні бригади — тобто, в обох випадках люди будуть займатися невідомою для себе справою.

«Стосовно військовослужбовців ТЦК, то наказу щодо їхнього розформування — немає», — сказав Роман Істомін.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський також вважає, що розформування ТЦК ще гірше вплине на ситуацію з мобілізацією. Він зазначив, що подібна ініціатива — це популізм. Роботу ТЦК вже було порушено, коли ухвалили рішення зняти всіх керівників після гучних корупційних скандалів.

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