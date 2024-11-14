Закони великих грошей: українська астрологиня розповіла, як збільшити матеріальний достаток до кінця 2024 року

В четвер, 14 листопада, представники деяких сузір'їв відчують на собі ласкаву посмішку Фортуни, і в разі докладених зусиль можуть сподіватись на швидке поліпшення матеріального становища.



Завтра богиня удачі вибере собі інших «улюбленців», потім — їх наступників. Проте попасти до кола «везунчиків» мають більше шансів ті, хто старанно виконує правила великих грошей цього періоду. Їх сформулювала українська астрологиня Євгенія Катрич.

ВІДЕО ДНЯ

1. Кількість ваших грошей дорівнює кількості відданих іншим людям ваших емоцій та вашої цінності.

2. Великі гроші приходять під реалізацію найвищих цінностей, місії.

3. Гроші приходять, коли не потрібні самі по собі — вони лише важіль для переходу до нової реальності. Прагнути потрібно не до грошей, а до нового рівня життя!

РЕКЛАМА

4. Гроші приходять хвилями, стабільно можна бути лише в бідності.

5. Роблячи одне й те саме вийти на новий рівень доходу не вийде. Багатство за тими, хто постійно змінюється відповідно до хвиль трендів, тож будьте гнучкими!

РЕКЛАМА

6. Заробітку грошей вас ніхто не навчить, це не механіка. От «пахати» вас навчити можуть, а притягувати великі гроші — ні, цей шлях у кожного свій.

7. Звички середньостатистичної людини, на жаль, заточені під бідність. Якщо ви спілкуєтеся з людьми, які живуть від зарплати до зарплати — слухати їхні поради щодо грошей не потрібно.

РЕКЛАМА

8. Зараз треба довіряти лише собі, своєму тілу та інтуїції.

9. Найкраще знайти контакт з ними можна роблячи те, що вам подобається, як би безглуздо це не виглядало в очах оточуючих. Саме ось це відчуття «мені в кайф, мені це подобається» виведе вас на грошову сферу, навіть якщо спочатку доведеться зруйнувати старе.

А ще нагадаємо про п'ятьох улюбленців долі, які в середині листопада неодмінно отримають і прибуток, і можливості для кар'єрного зростання.

164

Читайте нас у Facebook