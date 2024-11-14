Розправте крила, вас скоро поцілує Фортуна: карти Таро розповіли, кому зі знаків зодіаку пощастить до кінця дня

Гороскоп на четвер, 14 листопада, радить більшості знаків зодіаку бути готовими до несподіваних подій і не боятися руйнувати старі межі.



При цьому знавці карт Таро впевнені, що ситуація у другій половині дня стане більше сприятливою, і представники 4 сузір'їв відчують на собі ласкаву посмішку богині удачі Фортуни, пише Styler.

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Близнюки

У четвер ви зможете прийняти правильне рішення, яке багато що змінить у вашому житті. Фортуна вирішила вам допомогти, тому хвилюватися та боятися точно не потрібно. Однак пам'ятайте, що будь-який успіх можна злякати — розділіть своє щастя з тими, хто не може похвалитися таким же везінням.

Скорпіон

Карти Таро обіцяють вам цікавий день. Ви зможете дізнатися про те, що від вас приховували. Більше ніяких секретів та інтриг, вся правда спливе на поверхню. Не бійтеся припинити спілкування з тими, хто заважав вам знайти щастя. Спалюйте мости та починайте жити так, як хотіли. Фортуна вам у цьому допоможе.

Овен

Не варто зациклюватись на чомусь одному. І якщо ви розумієте, що якась справа не приносить бажаного результату — чому б просто не почати працювати над чимось іншим? Прислухайтеся до порад і зверніть увагу на знаки, які посилає Всесвіт. Ви вже за крок від грандіозних змін.

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Стрілець

Намагайтеся взяти все у свої руки. Не варто перекладати відповідальність на інших, особливо якщо на кону стоїть ваше щастя. Настав час розправляти крила і досягати успіхів. Поцілунок Фортуни допоможе вам реалізуватися і знайти те, що ви так давно шукали.

А про те, що чекає всі знаки зодіака до кінця листопада, йдеться у гороскопі від мольфара Макса Гордєєва.

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